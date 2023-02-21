Ефимия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Минич

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Степан Минич

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Илья Степанович

Отец ребёнка: Степан Минич

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Степан Минич

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Семен Степанович

Отец ребёнка: Степан Минич

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Минич

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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