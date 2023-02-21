Ефимия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Минич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Степан Минич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Илья Степанович
Отец ребёнка: Степан Минич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Степан Минич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Семен Степанович
Отец ребёнка: Степан Минич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Минич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно