Степан Минич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Минич

Степан Минич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Мина Тарасович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Илья Степанович

Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Семен Степанович

Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close