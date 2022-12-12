Степан Минич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Мина Тарасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Илья Степанович
Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Семен Степанович
Мать ребёнка: Ефимия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно