Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander) 18.08.1818 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГлазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)

Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)

Место рождения

Valga, Valga linn, Valga maakond, Estonia

Дата рождения

18.08.1818

Дата смерти

10.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1818

Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Мать: Von Glasenapp (Von Möller) Louise (Lisette) Olga Elisabeth

Valga, Valga linn, Valga maakond, Estonia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)

Рождение ребёнка
1846

Сын: Глазенап Александр Павлович

Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Глазенап Алексей Павлович

Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)

Рождение ребёнка
13.09.1848

Сын: Фон Глазенап Сергей Павлович

Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)

с. Павловское
Смерть
10.12.1882
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Причина смерти: разрыв сердца

Мы используем куки для улучшения работы сайта.