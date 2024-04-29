Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)
Место рожденияValga, Valga linn, Valga maakond, Estonia
Дата рождения18.08.1818
Дата смерти10.12.1882
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1818
Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)
Мать: Von Glasenapp (Von Möller) Louise (Lisette) Olga Elisabeth
Valga, Valga linn, Valga maakond, Estonia
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Глазенап Александр Павлович
Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
13.09.1848
Сын: Фон Глазенап Сергей Павлович
Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)
с. Павловское
Смерть
10.12.1882
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Причина смерти: разрыв сердца