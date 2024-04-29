Глазенап Александр Павлович
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1846
Дата смерти1895
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)
Мать: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1895
г. Севастополь, Российская Империя