Глазенап Александр Павлович 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глазенап Александр Павлович

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1846

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)

Мать: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1895
г. Севастополь, Российская Империя

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