Фон Глазенап Сергей Павлович
Место рожденияс. Павловское
Дата рождения13.09.1848
Дата смерти12.04.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1848
Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)
Мать: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)
с. Павловское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1887
Сын: Фон Глазенап Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Глазенап) Мелетина Сергеевна
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Глазенап) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Глазенап) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Глазенап Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна
Смерть
12.04.1937
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Шуваловское кладбище, г. Санкт-Петербург