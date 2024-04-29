Фон Глазенап Сергей Павлович 13.09.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Глазенап Сергей Павлович

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Место рождения

с. Павловское

Дата рождения

13.09.1848

Дата смерти

12.04.1937

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1848

Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)

Мать: Глазенап (Von Glasenapp) (Широбокова (Schirobokow)) Елизавета Алексеевна (Elisabeth)

с. Павловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильева) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
08.02.1887

Сын: Фон Глазенап Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Глазенап) Мелетина Сергеевна

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Глазенап) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Глазенап) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Глазенап Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Захаровна

Смерть
12.04.1937
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Шуваловское кладбище, г. Санкт-Петербург

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