(Васильева) Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Васильев Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1887
Сын: Фон Глазенап Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Глазенап) Мелетина Сергеевна
Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Глазенап) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Глазенап) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Глазенап Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович
Смерть
1937