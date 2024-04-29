(Васильева) Татьяна Захаровна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Татьяна Захаровна

(Васильева) Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Васильев Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Глазенап Сергей Павлович

Рождение ребёнка
08.02.1887

Сын: Фон Глазенап Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Глазенап) Мелетина Сергеевна

Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Глазенап) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Глазенап) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Глазенап Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Фон Глазенап Сергей Павлович

Смерть
1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.