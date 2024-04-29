Von Glasenapp (Von Möller) Louise (Lisette) Olga Elisabeth
Место рожденияSommerpahlen, Voru, Estland
Дата рождения13.09.1788
Дата смерти30.01.1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Von Glasenapp Otto Gustav Alexander
Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)
Сын: Фон Глазенап (Von Glasenapp) Богдан Александрович (Gottlieb Friedrich)
Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)
Сын: Фон Глазенап (Von Glasenapp) Владимир Александрович (Woldemar Reinhold)
Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)
Дочь: (Von Glasenapp) Julie Elisabeth Margarethe
Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)
Дочь: Von Roth (Von Glasenapp) Katharina (Catharine) Luise (Louise) Charlotte
Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)
Дочь: Voigt (Von Glasenapp) Charlotte Renata (Renate) Carolina (Caroline)
Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)
Сын: Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)
Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)
Дочь: Von Möller (Von Glasenapp) Sophia
Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)