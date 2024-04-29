Von Glasenapp (Von Möller) Louise (Lisette) Olga Elisabeth 13.09.1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Glasenapp (Von Möller) Louise (Lisette) Olga Elisabeth

Место рождения

Sommerpahlen, Voru, Estland

Дата рождения

13.09.1788

Дата смерти

30.01.1820

Пол

Женский

Добавил:

MM
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1788

Отец: Von Möller Karl Wilhelm

Мать: Von Möller (Von Brömssen) Anna Elisabeth

Sommerpahlen, Voru, Estland
Бракосочетание
30.10.1808

Муж: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Voru, Estland
Супруг(-а): Луиза Ольга Елизавета Elisabeth Глазенап (Меллер)
Рождение ребёнка
26.06.1809

Сын: Von Glasenapp Otto Gustav Alexander

Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Koik, Viitina, Rõuge khk, Estland
Рождение ребёнка
29.01.1811

Сын: Фон Глазенап (Von Glasenapp) Богдан Александрович (Gottlieb Friedrich)

Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Gut Treppenhof In Liftand
Рождение ребёнка
26.06.1812

Сын: Фон Глазенап (Von Glasenapp) Владимир Александрович (Woldemar Reinhold)

Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Валк, Лифляндская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1813

Дочь: (Von Glasenapp) Julie Elisabeth Margarethe

Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Valka, Valkas pilsēta, Valka Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
18.07.1815

Дочь: Von Roth (Von Glasenapp) Katharina (Catharine) Luise (Louise) Charlotte

Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Kosse (Viitina), Võrumaa, Estland
Рождение ребёнка
14.03.1817

Дочь: Voigt (Von Glasenapp) Charlotte Renata (Renate) Carolina (Caroline)

Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Werro, Estonia
Рождение ребёнка
18.08.1818

Сын: Глазенап (Von Glasenapp) Павел Александрович (Johann Paul Alexander) (Johannes Paul Alexander)

Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Valga, Valga linn, Valga maakond, Estonia
Рождение ребёнка
21.01.1820

Дочь: Von Möller (Von Glasenapp) Sophia

Отец ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) Александр Густав (Alexander Gustav)

Schloss Marienburg, Walk, Livland
Смерть
30.01.1820
Sommerpahlen, Voru, Estland

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