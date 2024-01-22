(Сидорова) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1869
Сын: Сидоров Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кабанова (Сидорова) Марина Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1874
Сын: Сидоров Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1876
Дочь: (Сидорова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
30.11.1878
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1882
Дочь: (Сидорова) Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич