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(Сидорова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Сидоров Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кабанова (Сидорова) Марина Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
29.12.1874

Сын: Сидоров Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1876

Дочь: (Сидорова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
30.11.1878

Сын: Сидоров Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1882

Дочь: (Сидорова) Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Васильевич

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