Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сидоров Афанасий Васильевич

Мать: (Сидорова) Анна Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюхин Никонор Максимович

Рождение ребёнка
?.11.1890

Сын: Костюхин Григорий Никонорович

Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович

Рождение ребёнка
?.05.1892

Сын: Костюхин Николай Никонорович

Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович

Рождение ребёнка
?.10.1895

Сын: Костюхин Козьма Никонорович

Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович

Рождение ребёнка
?.06.1899

Сын: Костюков Никифор Никонорович

Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович

Рождение ребёнка
?.03.1903

Дочь: (Костюхина) Дарья Никоноровна

Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович

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