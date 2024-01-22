Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1890
Сын: Костюхин Григорий Никонорович
Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович
Рождение ребёнка
?.05.1892
Сын: Костюхин Николай Никонорович
Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович
Рождение ребёнка
?.10.1895
Сын: Костюхин Козьма Никонорович
Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович
Рождение ребёнка
?.06.1899
Сын: Костюков Никифор Никонорович
Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович
Рождение ребёнка
?.03.1903
Дочь: (Костюхина) Дарья Никоноровна
Отец ребёнка: Костюхин Никонор Максимович