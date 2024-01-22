Костюхин Никонор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюхин Никонор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна

Рождение ребёнка
?.11.1890

Сын: Костюхин Григорий Никонорович

Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна

Рождение ребёнка
?.05.1892

Сын: Костюхин Николай Никонорович

Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна

Рождение ребёнка
?.10.1895

Сын: Костюхин Козьма Никонорович

Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна

Рождение ребёнка
?.06.1899

Сын: Костюков Никифор Никонорович

Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна

Рождение ребёнка
?.03.1903

Дочь: (Костюхина) Дарья Никоноровна

Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна

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