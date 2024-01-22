Костюхин Никонор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
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Жена: не указана
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Развод
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Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1890
Сын: Костюхин Григорий Никонорович
Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.05.1892
Сын: Костюхин Николай Никонорович
Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.10.1895
Сын: Костюхин Козьма Никонорович
Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.06.1899
Сын: Костюков Никифор Никонорович
Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.03.1903
Дочь: (Костюхина) Дарья Никоноровна
Мать ребёнка: Костюхина (Сидорова) Стефанида Афанасьевна