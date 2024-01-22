Кабанова (Сидорова) Марина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Сидорова) Марина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сидоров Афанасий Васильевич

Мать: (Сидорова) Анна Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
?.06.1893

Дочь: (Кабанова) Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Кабанов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
?.08.1896

Дочь: (Кабанова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кабанов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
?.07.1906

Дочь: (Кабанова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кабанов Григорий Стефанович

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