Кабанова (Сидорова) Марина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.06.1893
Дочь: (Кабанова) Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Кабанов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
?.08.1896
Дочь: (Кабанова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кабанов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
?.07.1906
Дочь: (Кабанова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кабанов Григорий Стефанович