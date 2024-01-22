Сидоров Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1878
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сидоров Александр Иванович
Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: (Сидорова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.08.1905
Дочь: (Сидорова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.12.1906
Дочь: (Сидорова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна