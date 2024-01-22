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Сидоров Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1878

Отец: Сидоров Афанасий Васильевич

Мать: (Сидорова) Анна Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сидоров Александр Иванович

Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: (Сидорова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.08.1905

Дочь: (Сидорова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.12.1906

Дочь: (Сидорова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна

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