Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сидоров Александр Иванович
Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: (Сидорова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.08.1905
Дочь: (Сидорова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.12.1906
Дочь: (Сидорова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич