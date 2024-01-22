Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кочанов Дмитрий Иванович

Мать: (Кочанова) Акилина Никифоровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сидоров Александр Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: (Сидорова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.08.1905

Дочь: (Сидорова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.12.1906

Дочь: (Сидорова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич

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