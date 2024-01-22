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(Кочанова) Акилина Никифоровна

Место рождения

Деревня Тростна

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1874

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1879

Сын: Кочанов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1880

Сын: Кочанов Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.08.1881

Сын: Кочанов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1882

Дочь: Сидорова (Кочанова) Меланья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1885

Дочь: (Кочанова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1892

Сын: Кочанов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович

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