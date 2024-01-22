(Кочанова) Акилина Никифоровна
Место рожденияДеревня Тростна
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1874
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Сидорова (Кочанова) Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1879
Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1880
Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1881
Сын: Кочанов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1882
Дочь: Сидорова (Кочанова) Меланья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1885
Дочь: (Кочанова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1892
Сын: Кочанов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кочанов Дмитрий Иванович