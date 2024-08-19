Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1860
Дата смерти13.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Дочь: Каринская (Недумова Недумов) Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Дочь: Разумовская (Недумова Недумов) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Дочь: Глаголева (Недумова Недумов) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Дочь: Покровская (Недумова Недумов) Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Сын: Недумов Всеволод Сергеевич
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Сын: Недумов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Сын: Недумов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Сын: Недумов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович
Сын: Недумов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович