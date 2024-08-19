Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1860

Дата смерти

13.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1860

Отец: Фаворский Иван Алексеевич

Мать: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
26.06.1885

Сын: Недумов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Каринская (Недумова Недумов) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
30.08.1887

Дочь: Разумовская (Недумова Недумов) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
27.09.1888

Сын: Недумов Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Глаголева (Недумова Недумов) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Недумов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Покровская (Недумова Недумов) Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Недумов Всеволод Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
28.09.1894

Сын: Недумов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Недумов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
28.10.1897

Сын: Недумов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Недумов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Недумов Сергей Семенович

Смерть
13.02.1920
Похороны
Неизвестно

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