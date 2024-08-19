Недумов Сергей Семенович
Место рожденияМосковская губерния
Дата рождения05.07.1857
Дата смерти25.01.1920
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, церковь Святой Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, протоиерей, настоятель (с 3.3.1908).
Рождение ребёнка
26.06.1885
Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Рождение ребёнка
30.08.1887
Рождение ребёнка
27.09.1888
Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
13.02.1891
Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Недумов Всеволод Сергеевич
Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1894
Сын: Недумов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Недумов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1897
Сын: Недумов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1903
Сын: Недумов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна
Смерть
25.01.1920
Похороны
Неизвестно