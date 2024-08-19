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Недумов Сергей Семенович

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Место рождения

Московская губерния

Дата рождения

05.07.1857

Дата смерти

25.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1857

Отец: Недумов Семен Ефимович

Мать: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, церковь Святой Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, протоиерей, настоятель (с 3.3.1908).
Рождение ребёнка
26.06.1885

Сын: Недумов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Каринская (Недумова Недумов) Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1887

Дочь: Разумовская (Недумова Недумов) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1888

Сын: Недумов Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Глаголева (Недумова Недумов) Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Недумов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Покровская (Недумова Недумов) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Недумов Всеволод Сергеевич

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1894

Сын: Недумов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Недумов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1897

Сын: Недумов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Недумов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Смерть
25.01.1920
Похороны
Неизвестно

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