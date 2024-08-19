Фаворский Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: ?-Фаворский Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фаворский Николай Иванович
Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фаворский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична
Рождение ребёнка
02.11.1850
Дочь: (Фаворская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фаворский Никита Иванович
Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична
Рождение ребёнка
07.06.1860
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1862
Сын: Фаворский Александр Иванович
Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична
Смерть
1884