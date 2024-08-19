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Фаворский Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: ?-Фаворский Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фаворский Николай Иванович

Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Фаворский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
02.11.1850

Дочь: (Фаворская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фаворский Никита Иванович

Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
07.06.1860

Дочь: Недумова (Фаворская Фаворский) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
1862

Сын: Фаворский Алексей Иванович Иванович

Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Рождение ребёнка
1862

Сын: Фаворский Александр Иванович

Мать ребёнка: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Смерть
1884

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