Горшкова (Солдатова) Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 14.02.1891 и 14.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 14.02.1891 и 14.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
01.02.1911
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Крещение
08.02.1911
Бракосочетание
15.02.1911
Рождение ребёнка
16.11.1913
Сын: Горшков Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Горшков Трофим Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно