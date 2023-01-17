Горшкова (Солдатова) Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Солдатова) Матрона Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 14.02.1891 и 14.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1891 и 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 14.02.1891 и 14.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
01.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Крещение
08.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.02.1911

Муж: Горшков Трофим Максимович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Горшков Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Горшков Трофим Максимович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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