Горшков Трофим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 14.02.1891 и 14.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 14.02.1891 и 14.02.1892
Бракосочетание
15.02.1911
Рождение ребёнка
16.11.1913
Сын: Горшков Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Горшкова Матрона Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно