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Горшков Трофим Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 14.02.1891 и 14.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 14.02.1891 и 14.02.1892

Отец: Горшков Максим Спиридонович

Мать: Горшкова Устинья Филипповна

Бракосочетание
15.02.1911

Жена: Горшкова Матрона Петровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Горшков Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Горшкова Матрона Петровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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