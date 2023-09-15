Горшков Стефан Трофимович
Место рождения
Дата рождения21.03.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1912 ст.
Крещение
23.03.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горшков Трофим Максимович. Отец. Казак Яманского посёлка Горшкова Матрона Петровна. Мать Горшков Пётр Парфентьевич. Восприемник. Ка... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно