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Горшков Стефан Трофимович

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.03.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1891 и 1892 г.р.

Мать

Между 1891 и 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1912 ст.

Отец: Горшков Трофим Максимович

Мать: Горшкова Матрона Петровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
23.03.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горшков Трофим Максимович. Отец. Казак Яманского посёлка Горшкова Матрона Петровна. Мать Горшков Пётр Парфентьевич. Восприемник. Ка... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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