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Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Андросов / Андрусов / Иван Ларионович

Мать: Андросова / Андрусова / Марина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Марфа

Рождение ребёнка
1815

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Павлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Павлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Попова (Андросов / Андрусов /) Мария Павловна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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