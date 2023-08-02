Андросов / Андрусов / Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Павлович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Павлович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Попова (Андросов / Андрусов /) Мария Павловна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа
Смерть
Неизвестно