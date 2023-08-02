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Андросов / Андрусов / Иван Ларионович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Андросов / Андрусов / Ларион Родионович

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Марина

Рождение ребёнка
1813

Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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