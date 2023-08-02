Андросов / Андрусов / Иван Ларионович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Андросов / Андрусов / Ларион Родионович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марина
Смерть
Неизвестно