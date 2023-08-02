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Андросова / Андрусова / Марина

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Ларионович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Ларионович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Ларионович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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