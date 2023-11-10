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Андросова / Андрусова / Марфа

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Павлович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Павлович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Попова Мария Павловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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