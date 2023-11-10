Андросова / Андрусова / Марфа
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Павлович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Павлович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Попова Мария Павловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно