Аносов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Аносов Алексей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Алалыкина (Аносова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Аносова (Пестякова) Галина Константиновна
Рождение ребёнка
28.10.1904
Сын: Аносов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Аносова (Пестякова) Галина Константиновна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург