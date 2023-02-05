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Аносов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Аносов Алексей Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова (Пестякова) Галина Константиновна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Алалыкина (Аносова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Аносова (Пестякова) Галина Константиновна

Рождение ребёнка
28.10.1904

Сын: Аносов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Аносова (Пестякова) Галина Константиновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Аносов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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