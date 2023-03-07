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Аносов Алексей Павлович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

05.06.1841

Дата смерти

11.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Аносов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Мария Асинкритовна

Смерть
11.05.1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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