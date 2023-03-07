Аносов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения05.06.1841
Дата смерти11.05.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Аносов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния