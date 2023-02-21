Алалыкина (Аносова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алалыкина (Аносова) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Аносов Алексей Алексеевич

Мать: Аносова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алалыкина Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Алалыкин Анатолий Евтихиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алалыкина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Алалыкин Анатолий Евтихиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алалыкин Анатолий Евтихиевич

Смерть
Неизвестно
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