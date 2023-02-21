Алалыкина (Аносова) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алалыкина Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Алалыкин Анатолий Евтихиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алалыкина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Алалыкин Анатолий Евтихиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно