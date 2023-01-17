Аносова (Пестякова) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Пестякова) Галина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Алалыкина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Аносов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.10.1904

Сын: Аносов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Аносов Алексей Алексеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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