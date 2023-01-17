Аносова (Пестякова) Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Алалыкина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Аносов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.10.1904
Сын: Аносов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Аносов Алексей Алексеевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно