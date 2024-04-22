Асанов Федос Васильев
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1822 ст.
Отец: Асанов Василий Ивойлов
Мать: Асанова Евдокия Власова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Асанова Парасковья Федосевна
Мать ребёнка: Асанова Афанасья Абрамова
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Смерть
Неизвестно