Асанова Афанасья Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Асанова Парасковья Федосевна
Отец ребёнка: Асанов Федос Васильев
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Смерть
Неизвестно