Асанова Афанасья Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Афанасья Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Федос Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Асанова Парасковья Федосевна

Отец ребёнка: Асанов Федос Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Смерть
Неизвестно

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