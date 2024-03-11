Асанова Евдокия Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3 МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Асанов Петр Васильев
Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Асанова Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Асанова Фекла Васильева
Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3
Смерть
Неизвестно
между 8 и 10 рс