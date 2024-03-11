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Асанова Евдокия Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Василий Ивойлов

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3 МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Асанов Федос Васильев

Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Асанов Петр Васильев

Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Асанова Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Асанов Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Асанова Фекла Васильева

Отец ребёнка: Асанов Василий Ивойлов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3
Смерть
Неизвестно
между 8 и 10 рс

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