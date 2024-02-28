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Асанов Тимофей Васильев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Асанов Василий Ивойлов

Мать: Асанова Евдокия Власова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Степанида Павлова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Асанова Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Асанова Степанида Павлова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Смерть
Неизвестно

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