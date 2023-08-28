Мелихов Архип Дормидонтов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Мелихов Дормидонт Димитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелихова Мария Данилова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Мелихова) Елена Архипова
Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
23.04.1886
Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
26.10.1888
Дочь: (Мелихова) Неонила Архипова
Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
28.07.1891
Дочь: (Мелихова) Анна Архипова
Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
17.12.1894
Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
24.08.1898
Дочь: (Мелихова) Наталья Архипова
Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
14.03.1912
Мать ребёнка: Мелихова Мария Данилова
Смерть
Неизвестно