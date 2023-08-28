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Мелихов Архип Дормидонтов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Мелихов Дормидонт Димитриев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Мария Данилова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Мелихова) Елена Архипова

Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.04.1886

Сын: Мелихов Савелий Архипов

Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.10.1888

Дочь: (Мелихова) Неонила Архипова

Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1891

Дочь: (Мелихова) Анна Архипова

Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Мелихов Даниил Архипов

Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мелихов Андрей Архипов

Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.08.1898

Дочь: (Мелихова) Наталья Архипова

Мать ребёнка: Мелихова Марфа Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.03.1912

Сын: Мелихов Алексей Архипов

Мать ребёнка: Мелихова Мария Данилова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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