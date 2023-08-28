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Мелихова Марфа Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

04.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Мелихова) Елена Архипова

Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.04.1886

Сын: Мелихов Савелий Архипов

Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.10.1888

Дочь: (Мелихова) Неонила Архипова

Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1891

Дочь: (Мелихова) Анна Архипова

Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Мелихов Даниил Архипов

Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мелихов Андрей Архипов

Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.08.1898

Дочь: (Мелихова) Наталья Архипова

Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
04.12.1904
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от воспаления легких

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