Мелихова Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти04.12.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Мелихова) Елена Архипова
Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов
Рождение ребёнка
23.04.1886
Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов
Рождение ребёнка
26.10.1888
Дочь: (Мелихова) Неонила Архипова
Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов
Рождение ребёнка
28.07.1891
Дочь: (Мелихова) Анна Архипова
Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов
Рождение ребёнка
17.12.1894
Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов
Рождение ребёнка
24.08.1898
Дочь: (Мелихова) Наталья Архипова
Отец ребёнка: Мелихов Архип Дормидонтов
Смерть
04.12.1904
Причина смерти: от воспаления легких