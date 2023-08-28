Мелихов Дормидонт Димитриев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелихов Казьма Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Мелихов Архип Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Мелихов Василий Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: (Мелихова) Пелагея Дормидонтова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мелихов Николай Дормидонтов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1891