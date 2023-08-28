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Мелихов Дормидонт Димитриев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелихов Казьма Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Мелихов Архип Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мелихов Василий Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: (Мелихова) Пелагея Дормидонтова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мелихов Николай Дормидонтов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1891

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