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Мелихов Василий Дормидонтов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Мелихов Дормидонт Димитриев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Татьяна Мартинова

Рождение ребёнка
17.07.1886

Дочь: (Мелихова) Макрина Васильева

Мать ребёнка: Мелихова Татьяна Мартинова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1889

Дочь: (Мелихова) Марфа Васильева

Мать ребёнка: Мелихова Татьяна Мартинова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.09.1893

Дочь: (Мелихова) Ефросиния Васильева

Мать ребёнка: Мелихова Татьяна Мартинова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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