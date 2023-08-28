Мелихов Василий Дормидонтов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Мелихов Дормидонт Димитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1886
Дочь: (Мелихова) Макрина Васильева
Мать ребёнка: Мелихова Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
16.03.1889
Дочь: (Мелихова) Марфа Васильева
Мать ребёнка: Мелихова Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
28.09.1893
Дочь: (Мелихова) Ефросиния Васильева
Мать ребёнка: Мелихова Татьяна Мартинова
Смерть
Неизвестно