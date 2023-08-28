Мелихова Татьяна Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти15.01.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1886
Дочь: (Мелихова) Макрина Васильева
Отец ребёнка: Мелихов Василий Дормидонтов
Рождение ребёнка
16.03.1889
Дочь: (Мелихова) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Мелихов Василий Дормидонтов
Рождение ребёнка
28.09.1893
Дочь: (Мелихова) Ефросиния Васильева
Отец ребёнка: Мелихов Василий Дормидонтов
Смерть
15.01.1902
Причина смерти: от чахотки