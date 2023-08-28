Мелихова Татьяна Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелихова Татьяна Мартинова

Мелихова Татьяна Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

15.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Василий Дормидонтов

Рождение ребёнка
17.07.1886

Дочь: (Мелихова) Макрина Васильева

Отец ребёнка: Мелихов Василий Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1889

Дочь: (Мелихова) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Мелихов Василий Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.09.1893

Дочь: (Мелихова) Ефросиния Васильева

Отец ребёнка: Мелихов Василий Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
15.01.1902
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.