Мелихов Николай Дормидонтов
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Мелихов Дормидонт Димитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1902
Жена: Мелихова Анна Тихонова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1903
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Мелихова Анна Тихонова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Мелихова Анна Тихонова
Рождение ребёнка
08.02.1913
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Мелихова Анна Тихонова
Смерть
Неизвестно