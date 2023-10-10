Мелихов Николай Дормидонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелихов Николай Дормидонтов

Мелихов Николай Дормидонтов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мелихов Дормидонт Димитриев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.01.1902

Жена: Мелихова Анна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1903

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Мелихова Анна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Мелихов Семен Николаев

Мать ребёнка: Мелихова Анна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.02.1913

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Мелихова Анна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close