Мелихова (Воронина) Анна Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелихова (Воронина) Анна Тихонова

Мелихова (Воронина) Анна Тихонова

Место рождения

село Болохна Задонского уезда

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Воронин Тихон Казьмин

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1902

Муж: Мелихов Николай Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1903

Дочь: (Мелихова) Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Мелихов Николай Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Мелихов Семен Николаев

Отец ребёнка: Мелихов Николай Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.02.1913

Дочь: (Мелихова) Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Мелихов Николай Дормидонтов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.