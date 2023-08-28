Мелихова (Воронина) Анна Тихонова
Место рождениясело Болохна Задонского уезда
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Воронин Тихон Казьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1902
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1903
Дочь: (Мелихова) Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Мелихов Николай Дормидонтов
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Мелихов Николай Дормидонтов
Рождение ребёнка
08.02.1913
Дочь: (Мелихова) Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Мелихов Николай Дормидонтов
Смерть
Неизвестно