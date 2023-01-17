Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна

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Место рождения

Зеленодольск, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)

Мать: Шарипова Сәкинә (Сакина)

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.09.1978

Дочь: Байтимирова Ленара Раисовна

Отец ребёнка: Байтимиров Раис (Рәис)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камалова Эльмира Раисовна

Отец ребёнка: Байтимиров Раис (Рәис)

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байтимиров Раис (Рәис)

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