Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)
Мать: Шарипова Сәкинә (Сакина)
Рождение ребёнка
?.09.1978
Дочь: Байтимирова Ленара Раисовна
Отец ребёнка: Байтимиров Раис (Рәис)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камалова Эльмира Раисовна
Отец ребёнка: Байтимиров Раис (Рәис)
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно