Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)

Место рождения

Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Амир (Әмир) Зарипжанович

Мать ребёнка: Шарипова Сәкинә (Сакина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна

Мать ребёнка: Шарипова Сәкинә (Сакина)

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Сәкинә (Сакина)

Смерть
Неизвестно

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