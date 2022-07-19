Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Амир (Әмир) Зарипжанович
Мать ребёнка: Шарипова Сәкинә (Сакина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна
Мать ребёнка: Шарипова Сәкинә (Сакина)
Зеленодольск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарипова Сәкинә (Сакина)
Смерть
Неизвестно