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Байтимиров Раис (Рәис)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камалова (Байтимирова) Эльмира Раисовна

Мать ребёнка: Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна

Рождение ребёнка
?.09.1978

Дочь: Байтимирова Ленара Раисовна

Мать ребёнка: Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна

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