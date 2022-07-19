Байтимиров Раис (Рәис)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камалова (Байтимирова) Эльмира Раисовна
Мать ребёнка: Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1978
Дочь: Байтимирова Ленара Раисовна
Мать ребёнка: Байтимирова (Шарипова) Галина (Сария) Зарипжановна