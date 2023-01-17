Хвостова (Девятова) Василиса Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1804
Отец: Девятов Александр Иванов
Мать: Девятова Афимья
Бракосочетание
?.10.1824
поручители: Матьвей Осипов Маринин, Федор Кирилов Мельников, Иван Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1826
Дочь: Прасковья Стефанова
Отец ребёнка: Хвостов Степан Денисов
Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.01.1828
Отец ребёнка: Хвостов Степан Денисов
Рождение ребёнка
23.03.1830
Дочь: Матрена Стефанова
Отец ребёнка: Хвостов Степан Денисов
Рождение ребёнка
18.09.1832
Дочь: Евфросиния Стефанова
Отец ребёнка: Хвостов Степан Денисов
Смерть
Неизвестно