Хвостова (Девятова) Василиса Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостова (Девятова) Василиса Александрова

Хвостова (Девятова) Василиса Александрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Девятов Александр Иванов

Мать: Девятова Афимья

Бракосочетание
?.10.1824

Муж: Хвостов Степан Денисов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Матьвей Осипов Маринин, Федор Кирилов Мельников, Иван Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1826

Дочь: Прасковья Стефанова

Отец ребёнка: Хвостов Степан Денисов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.01.1828

Сын: Хвостов Егор Стефанов

Отец ребёнка: Хвостов Степан Денисов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1830

Дочь: Матрена Стефанова

Отец ребёнка: Хвостов Степан Денисов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1832

Дочь: Евфросиния Стефанова

Отец ребёнка: Хвостов Степан Денисов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close