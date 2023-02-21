Девятова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Девятов Николай Александров
Отец ребёнка: Девятов Александр Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Хвостова Василиса Александрова
Отец ребёнка: Девятов Александр Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Жарова Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Девятов Александр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Александрова
Отец ребёнка: Девятов Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно