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Девятова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Девятов Николай Александров

Отец ребёнка: Девятов Александр Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Хвостова Василиса Александрова

Отец ребёнка: Девятов Александр Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Жарова Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Девятов Александр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Александрова

Отец ребёнка: Девятов Александр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Александр Иванов

Смерть
Неизвестно