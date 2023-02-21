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Девятов Александр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: Девятов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Девятов Николай Александров

Мать ребёнка: Девятова Афимья

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Хвостова Василиса Александрова

Мать ребёнка: Девятова Афимья

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Жарова Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Девятова Афимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Александрова

Мать ребёнка: Девятова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятова Афимья

Смерть
Неизвестно
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