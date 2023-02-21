Девятов Александр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772
Отец: Девятов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Девятов Николай Александров
Мать ребёнка: Девятова Афимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Хвостова Василиса Александрова
Мать ребёнка: Девятова Афимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Жарова Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Девятова Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Александрова
Мать ребёнка: Девятова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девятова Афимья
Смерть
Неизвестно