Усова Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1865
Дата смерти08.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1888
Муж: Усов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Усова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Яковлева (Усова) Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1915
Сын: Усов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич
Смерть
08.02.1965