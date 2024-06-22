Усова Дарья Степановна 01.04.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Дарья Степановна

Место рождения

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.04.1865

Дата смерти

08.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
После 1888

Муж: Усов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Усова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Яковлева (Усова) Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
04.11.1915

Сын: Усов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Ильич

Смерть
08.02.1965

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