Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти15.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Усов Григорий Ильич
Мать: Усова Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пырятин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Сложеникина) Александра Захаровна
Отец ребёнка: Сложеникин Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
28.07.1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
17.07.1935
Смерть
15.07.1974