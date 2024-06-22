Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

15.07.1974

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Усов Григорий Ильич

Мать: Усова Дарья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пырятин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сложеникин Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Сложеникина) Александра Захаровна

Отец ребёнка: Сложеникин Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пырятин Яков

Рождение ребёнка
28.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пырятин Яков

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пырятин Яков

Рождение ребёнка
17.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пырятин Яков

Смерть
15.07.1974

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