Пырятин Яков 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пырятин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
28.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сложеникина (Усова) Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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