Пырятин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
28.07.1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
17.07.1935
Смерть
Неизвестно