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Тимофеев Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1949

Дата смерти

17.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949

Отец: Тимофеев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Тимофеева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.08.1975

Дочь: Галкина Тимофеева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Дёкина Тимофеева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1980

Дочь: Дзантиева Тимофеева Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: Дёкина Тимофеева Наталья Николаевна

Смерть
17.06.2002

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