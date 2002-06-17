Тимофеев Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1949
Дата смерти17.06.2002
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949
Рождение ребёнка
10.08.1975
Дочь: Галкина Тимофеева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Дёкина Тимофеева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1980
Дочь: Дзантиева Тимофеева Оксана Сергеевна
Мать ребёнка: Дёкина Тимофеева Наталья Николаевна
Смерть
17.06.2002