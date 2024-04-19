Тимофеев Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1913

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1947

Сын: Тимофеев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Тимофеева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.05.1949

Сын: Тимофеев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Тимофеева Анна Дмитриевна

Смерть
1991

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