Тимофеев Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1913
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1947
Сын: Тимофеев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Тимофеева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.05.1949
Сын: Тимофеев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Тимофеева Анна Дмитриевна
Смерть
1991